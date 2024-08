Under de senaste året har streamingapplikationer dragit in drygt 7,8 miljarder USD, vilket motsvarar över 80 miljarder kronor, enligt en ny rapport. Bara under det första kvartalet i år tjänade dem 2,1 miljarder USD i bruttointäkter globalt, runt 21 miljarder kronor. Därmed utgör streamingapplikationer nu 52 procent av alla intäkter inom kategorin underhållning. Sedan det första kvartalet 2019 har intäkterna ökat lavinartat med hela 438 procent.

Rapporten lyfter två möjliga orsaker bakom tillväxten. Den första är att siffrorna visar att ökningen verkligen tog fart under covidpandemin, samt att medieföretag har lanserat en mängd nya streamingtjänster de senaste åren. Det senaste exemplet är Max, som lanserades i Sverige i år och ersatte HBO Max, som i sin tur lanserades för första gången i USA 2020.

Bland de globala nedladdningarna via App Store toppar Netflix med nästan 40 miljoner nya nedladdningar under det första kvartalet, följt av Amazon Prime Video med över 26 miljoner och sedan Max med nästan 25 miljoner.

När det kommer till bruttointäkter är det Disney Plus som leder med 465 miljoner USD, vilket motsvarar runt 4,8 miljarder kronor. Max kom på andraplats i bruttointäkter med 295 miljoner USD, eller runt 3 miljarder kronor. Rapporten menar att detta kan bero på att Disney Plus är tillgängligt på 60 fler marknader än Max.