En federal domstol i USA öppnar upp en grupptalan mot Google för att samla in användardata via Chrome utan användarnas samtycke eller vetskap, skriver The Verge. Domstolen menar att Google inte är helt transparenta med hur de samlar in data via Chrome Sync, en funktion som sparar bokmärken, lösenord, öppna flikar och annan data från användarnas Google-konton.

Stämningen lämnades in först 2020. De målsägande hävdade då att Chrome avsiktligt och olagligt skickade sökhistorik, IP-adresser och annan information till Google utan deras tillåtelse. Google hävdade att användarna faktiskt hade samtyckt eftersom de accepterat integritetspolicyn.

I december 2022 valde domstolen att inte ta grupptalan vidare eftersom att Google tydligt hade framfört villkoren och att de målsägande hade accepterat dem, enligt domaren.

Den nya domstolen väljer att ta fallet vidare och kritiserar det tidigare beslutet för att inte ha tagit hänsyn till om "en rimlig användare som läser villkoren skulle anse att han eller hon samtycker till datainsamlingen".

I ett uttalande till The Verge säger Googles talesperson José Castañeda att företaget motsätter sig det nya beslutet och är säkra på att de har fakta på sin sida, samt att Chrome Sync har adekvata integritetskontroller.

Läs domstolens beslut här.