Amazon planerar att öka mängden reklam i Prime Video, rapporterar Financial Times. Bolaget har testat att lägga in reklam i streamingtjänsten det senaste året, vilket visat sig vara mer lukrativt än väntat och gett Amazon mersmak. Svenska Prime Video visar reklam för Amazons egna serier och reor. Om det kommer att bli en ökning av reklam för Amazons egna tjänster eller om andra bolag marknadsför sig via Prime Video återstår att se.

Tidigare har vi rapporterat att Amazon införde reklam för att hjälpa finansiera sina produktioner. Samtidigt lanserade de ett reklamabonnemang och ett dyrare reklamfritt alternativ för Prime Video på utvalda marknader.

I Sverige har vi än så länge bara ett abonnemang med de begränsade reklaminslagen. Det återstår att se om ett reklamabonnemang kommer hit, men det är inte omöjligt då andra streamingtjänster redan har gjort liknande förändringar.

Amazon Prime Internationals vice VD Kelly Day säger att den första utrullningen av reklam i Prime Video var för att förbereda prenumeranter på att se mer reklam i framtiden. Enligt Day har de inte sett något stort tapp av prenumeranter, vilket ytterligare motiverade beslutet.

Amazon planerar den bredare reklamsatsningen någon gång i början av nästa år.