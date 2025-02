Intel har under några år dragits med allt sämre ekonomi, men nedskärningar och besparingsplaner har nu börjat få effekt. Företaget lade under torsdagen fram sin kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2024, och förlusten uppgick till i sammanhanget blygsamma 1,4 miljarder kronor, rapporterar The Verge.

Det kan verka mycket, men Intels totala förlust för 2023 var cirka 77 miljarder kronor och för helåret 2024 gick enbart företagets Foundry-division back nästan 150 miljarder kronor.

Intels intäkter för hårdvaruprodukter ökade tre procent jämfört med samma period 2023, medan omsättningen för Intel Foundry och övriga produkter sjönk.

Michelle Johnston Holthaus, en av Intels två tillfälliga vd:ar, sade under det sedvanliga samtalet med investerare och analytiker efter presentationen att Foundry-divisionen måste ”göra sig förtjänt av” att få tillverka företagets processorer.

Företagets andra vd, David Zinsner, säger att målet fortfarande är att Intel Foundry ska bli konkurrenskraftigt. Om allt går som det ska kommer Intel inleda massproduktion med den nya 18A-processen under andra halvan av 2025.

Intel meddelade samtidigt att det lägger ned utvecklingen av AI-acceleratorn Falcon Shores för att istället fokusera på generationen efter, Jaguar Shores. Målet med den är att erbjuda kunder bättre prisvärdhet än konkurrenten Nvidia.