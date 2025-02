Investeringsplattformen Nordnet har utsatts för ett säkerhetsintrång, vilket Ekstra Bladet var först att rapportera om. Enligt uppgifterna fick danska kunder tillgång till svenska kunders konton, innan Nordnet stängde ner både webbsidan och appen. Sedan dess har rapporter kommit från kunder i Norge, Sverige och Danmark som också upplevt att de fått tillgång till andra kunders konton.

Just nu innebär det att du inte kan logga in eller använda plattformens funktioner. Enligt Nordnets hemsida kan du fortfarande lägga en order genom att ringa in till mäklarna. Det är dock oklart om köp- och säljordrar som lades i morse via andras kontos har gått igenom.

Vi har fortfarande ingen exakt bild av problemet, varför det här kunde uppstå. Och vi har inte heller någon tidpunkt för när sajten och appen kan vara uppe igen. – Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet till Dagens Nyheter.

Vad som orsakade problemet är fortfarande oklart, utöver att ett intrång har skett. Det finns ingen prognos för när plattformen kommer att vara i drift igen.

Artikeln uppdateras löpande.