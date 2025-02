Podcasten Sacred Symbols har intervjuat den tidigare Sony-chefen Shuhei Yoshida, rapporterar Eurogamer. I intervjun talar han bland annat om hur bra det är att Sony har börjat porta Playstation-spel till PC, något han säger att han ville göra långt tidigare.

– Att släppa på PC hjälper på många sätt. Det når en ny publik som inte äger någon spelkonsol, speciellt i regioner där konsoler inte är så populära […] Det ger också ytterligare inkomst, eftersom en PC-port är mycket billigare än att utveckla ett spel från grunden. Så det är nästan som en sedelpress. Och det hjälper oss investera i nya titlar nu när utvecklingskostnaderna har ökat.

Vad gäller spridandet till nya regioner pratar Shuhei Yoshida särskilt om Kina, som han säger är en jättemarknad på dator men väldigt liten för spelkonsoler. Genom att släppa stora Playstation-titlar på PC kan Sony nå den kinesiska marknaden.

Sony inledde sin PC-satsning med Horizon Zero Dawn som släpptes 2020 och togs väl emot. Därefter har bland annat God of War, Death Stranding, Ratchet & Clank: Rift Apart och The Last of Us Part 1 kommit. Svenska Helldivers 2 släpptes samtidigt på Playstation 5 och Steam. Kvaliteten på portarna har varierat.