Under de kommande månaderna genomför Google en stor förändring till det bättre för säkerheten på Gmail och företagets andra tjänster. Företaget ska nämligen fasa ut tvåfakt­orautentisering via SMS, de typiska 6-siffriga koder användare får för att kunna logga in på en ny enhet, rapporterar Forbes.

Googles talesperson Ross Richendrfer bekräftar den kommande ändringen för tidningen, och berättar att målet är att bidra till att minska risken för användare att drabbas av SMS-baserade hack. Dels kan användare inte luras att skicka en verifieringskod till en bedragare i en phishing-attack, dels behöver användare inte förlita sig på att mobiloperatören är säker.

Istället för SMS-koder kommer Google visa QR-koder på enheter där användaren redan är inloggad. Det här används redan som en av flera möjliga sätt att bekräfta inloggning på nya enheter men ska nu alltså bli standardmetoden.

Användare kan sedan tidigare välja inloggning med kryptografisk nyckel (passkey), säkerhetsnyckel samt 2FA-koder från exempelvis Google Authenticator eller lösenordshanterare.