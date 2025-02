Google har uppdaterat sitt verktyg Resultat om dig med en hubb som samlar alla resultat där dina personuppgifter har dykt upp i Googles sökningar. Tanken är att du kan skicka in en förfrågan till Google för att ta bort viss information.

Det kan handla om allt från inaktuella personuppgifter till information som du helt enkelt inte vill ska vara synlig om någon söker efter dig. Du kan välja vilka namn, nummer och adresser som Google ska övervaka åt dig så att du enkelt kan få en överblick av den info som du helst vill få bort från Sök.

Det finns dock en hake – för att kunna göra en begäran måste du först registrera dig i hubben och ange dina personliga uppgifter i Resultat om dig. Nya resultat kan du sedan granska via en särskild flik och begära att de tas bort. Du kan också be om att få information borttagen via alternativet Ta bort resultat i menyikonen.

När du skickar in en begäran behöver du även ange en anledning till varför informationen ska tas bort, vilket innebär att Google inte godkänner alla förfrågningar. Men för den som länge velat försöka ta bort sin sida från Hitta.se eller Eniro kan detta vara ett bra tillfälle att prova.

Kommer du att prova på Googles Resultat om dig-tjänst?