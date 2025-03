Hazelight-utvecklade Split Fiction släpps snart, och utvecklarna har nu delat med sig av systemkraven för PC-versionen av co-op-äventyret.

Överlag är specifikationerna relativt milda jämfört med många andra spel som släppts på senare tid. Du kan välja mellan två förinställningar: antingen 1080p-upplösning med 30 FPS eller 1440p-upplösning med 60 FPS.

På grafikkortssidan krävs inga extrema specifikationer. För att köra spelet på rekommenderade inställningar räcker det med ett Geforce RTX 3070 eller Radeon RX 6700 XT. Samma sak gäller processorkraven – minimikraven motsvarar en Intel Core i5-6600K eller en Ryzen 5 2600.

Systemkrav

Specifikationer Minimum Rekommenderat Operativsystem: 64 bitars Windows 10/11 64 bitars Windows 10/11 Processor: Intel Core i5-6600k

AMD Ryzen 5 2600k Intel Core i7-11700k

AMD Ryzen 7 5800X Minne: 16 GB 16 GB Grafikkort: Nvidia Geforce GTX 970

AMD Radeon RX 470 Nvidia Geforce RTX 3070

AMD Radeon 6700 XT DirectX: Version 12 Version 12 Lagringsutrymme: 85 GB 85 GB Upplösning: 1920 × 1080 2560 × 1440 FPS: 30 60

Josef Fares och Hazelights tidigare spel, A Way Out och It Takes Two, var exklusivt co-op, och samma koncept gäller för Split Fiction. Det innebär att du måste spela tillsammans med en vän, partner eller familjemedlem.

Spelet har även stöd för ultrawide-skärmar med bildförhållandena 21:9 och 32:9. Till skillnad från många andra EA-titlar finns inga krav på EA-appen, men du behöver ett EA-konto för att spela tillsammans med någon på en annan plattform.

Split Fiction släpps den 6 mars till PC, PlayStation 5 och Xbox Series X/S.

