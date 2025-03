De senaste veckorna har det gått rykten om att Apple snart kommer släppa Macbook Air med M4-krets. När Tim Cook under måndagen publicerade en liten video som talade om att ”there's something in the air” tog många för givet att det handlade om den.

Men istället släppte Apple under tisdagen en ny modell av Ipad Air och passade även på att uppdatera vanliga Ipad.

Den nya versionen av mellanmodellen Ipad Air har uppgraderats från M2- till M3-systemkrets, och den som vill använda surfplattan mer som en bärbar dator kan skaffa en ny modell av Magic Keyboard som precis som modellen för Ipad Pro har fått funktionstangenter ovanför siffertangenterna.

Förra versionen av Ipad Air släpptes så sent som i maj i fjol, och en ny modell mindre än ett år senare är en förvånansvärt kort modellcykel för Apple. Enligt Bloomberg kan det ha att göra med ökad försäljning av surfplattor och att Apple vill ge extra skjuts åt den vågen.

11:e generationen av vanliga Ipad har framför allt fått mer lagringsutrymme i basmodellen: 128 GB istället för 64 GB. Priset börjar också på 5 000 kronor – betydligt lägre än de 6 600 kronor föregångaren kostade vid lanseringen 2022.