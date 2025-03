I morgon släpper Hazelight med Josef Fares i spetsen sitt nästa spel: Split Fiction, som vår systersida FZ har recenserat. Liksom den svenska spelstudions två tidigare titlar, A Way Out och It Takes Two, är Split Fiction ett co-op-äventyr som kräver samarbete genom hela spelet.

Enligt FZ har Hazelight tagit det som gjorde It Takes Two bra och finslipat det ytterligare. Split Fiction är mer action- och plattformsfokuserat än It Takes Two, men pusslen är fortfarande varierande och utmanande. Fares fortsätter även att spänna på sina skrivarmuskler från filmvärlden och levererar välskriven dialog.

De två största bristerna är kvarlevor från tidigare Hazelight-spel: den delade skärmen syns även när din partner spelar på en annan skärm, och kameran kan upplevas som något skakig.

Även om Split Fiction känns väldigt bekant och lånar från It Takes Two tar det ändå flera steg framåt och blir Fares bästa spel hittills. Snubblande nära högsta betyg. – FZ

Slutbetyget landar på 4 av 5, där de få bristerna inte vägde tungt nog för att dra ner helhetsupplevelsen. Spelet släpps till PC, Playstation 5 och Xbox Series X/S den 6 mars.

