Idag öppnar deklarationen, och det är kanske inte helt oväntat att många försöker logga in på Skatteverkets hemsida. Däremot upplever sajten tekniska problem, och många har svårt att logga in.

Antingen möts användare av ett felmeddelande, eller så tar inloggningen ovanligt lång tid. Enligt Skatteverket är det en överbelastningsattack som orsakar problemen.

Just nu förekommer störningar på webbplatsen på grund av överbelastningsattack. Vi arbetar på att lösa det. – Skatteverket

Enligt Downdetector började rapporter trilla in redan imorse och i skrivande stund kvarstår problemen. Att deklarera är något många ser fram emot varje år, inklusive medlemmar på SweClockers forum, där vissa redan lyckats logga in och deklarera under morgonen.

SweClockers har sökt Skatteverket för en kommentar. Artikeln uppdateras löpande.