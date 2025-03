Microsoft meddelar i ett blogginlägg att det enklaste sättet att kringgå Windows 11:s ”krav” på att användaren loggar in med Microsoft-konto och har datorn ansluten till internet för att kunna installera systemet är på väg att försvinna.

Idag räcker det med att öppna kommandotolken och skriva in kommandot oobe\bypassnro när du har kommit fram till den del av inställningsguiden där du i vanliga fall måste ansluta till Wifi (om datorn inte är ansluten via Ethernet) och sedan logga in på Microsoft-konto. Från och med bygge 26200.5516 – som enligt rykten kan vara den gren av Windows 11 som kommer bli version 25H2 – ingår inte längre det kommandot.

Windows Latest rapporterar dock att Microsoft än så länge inte har tagit bort den registerinställning som kommandot ovan ändrar. Det innebär att det fortfarande är nästan lika enkelt att installera systemet med ett lokalt konto utan internet.

Allt du behöver göra är att skriva in följande kommando istället (allt på en rad, inga mellanslag någonstans mellan citattecknen):

reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OOBE" /v BypassNRO /t REG_DWORD /d 1 /f

Starta sedan om datorn så ska alternativet att fortsätta utan internet dyka upp som tidigare.