Nyligen rapporterade vi om att ett enkelt knep för att kringgå Microsoft-kontokravet för Windows 11 kommer att sluta fungera snart. Nu har ett nytt smidigt knep delats på X och även testats av Bleeping Computer.

Så gör du

Efter att du kommit fram till sidan som ber dig ansluta till internet trycker du på Shift + F10 för att få fram kommandoprompten. Skriv sedan in följande kommando och tryck på Enter:

start ms-cxh:localonly

Efter detta ska en ruta dyka upp där du kan skapa ett lokalt konto. Då knappar du in de nödvändiga uppgifterna och trycker på Next, sedan borde installationen fortsätta som vanligt. Efter installationen kan du bekräfta att du använder ett lokalt konto via startknappen och då borde allt vara i sin ordning.

Om du vill använda någon annan metod för att installera Windows 11 utan att koppla det till ett Microsoft-konto kan du läsa vår guide.