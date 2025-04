Enligt källor till kinesiska IT Home via Videocardz jobbar AMD på ett Radeon RX 9070 Great Radeon Edition (GRE). Vad kortet kan kosta och när det kan släppas är för närvarande oklart, men enligt IT Home ska det kosta mindre än RX 9070 XT och samtidigt erbjuda bättre prestanda per krona.

Inga specifikationer är kända för tillfället, utöver att det sannolikt kommer att baseras på Navi 48-kretsen och RDNA 4-arkitekturen, precis som de andra två RX 9070-korten. Det sägs även att RX 9070 GRE får en 192-bitars minnesbuss samt 12 GB grafikminne, vilket är en minskning från de övriga RX 9070-korten som har 256-bitars minnesbussar och 16 GB minne.

GRE-korten har historiskt endast släppts på den östasiatiska marknaden, men de senaste åren har vissa modeller lanserats även utanför Asien – det senaste exemplet är RX 7900 GRE. Om RX 9070 GRE också blir exklusiv för Asien återstår att se. SweClockers teknikredaktör Fredrik Rosenvik vore förvånad om en GRE-variant släpps redan nu.

– Prestandahoppet mellan nuvarande modeller är så lågt. Måhända är det ett behändigt sätt att hantera binnade kort från 9070-serien, men det vet vi mer om när ryktets dimma skingrar, säger han.

I vanlig ordning bör dessa rykten tas med en nypa salt.