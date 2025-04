Switch 2-spel kommer gå att köpa antingen digitalt eller fysiskt, precis som spel till Switch och andra spelkonsoler. Men den som köper ett spel i butik kommer inte alltid få ett minneskort som faktiskt innehåller spelet i fråga. En del spel kommer istället levereras som ett ”spel-nyckelkort” som låser upp en nedladdad kopia av spelet.

Nu förklarar Nintendos USA-chef Doug Bowser för The Verge varför företaget har valt att göra så. En del spel är helt enkelt så tunga att de inte ryms på de minneskort Nintendo använder, och hellre än att uppgradera lagringsmängden på dessa – med högre kostnad som följd – valde företaget att göra dessa spel ”halvfysiska”.

Med ett nyckelkort kommer det precis som med vanliga fysiska spel gå att låna ut ett spel till släkt och vänner, och även att sälja vidare spelet på andrahandsmarknaden. Det som inte går är att placera spelet i ett arkiv och förvänta sig att det definitivt kommer gå att spela det om 20, 30 eller 50 år.

Förhoppningsvis innebär den här förklaringen att alla spel som får plats på ett vanligt kort kommer säljas som riktiga fysiska spel, medan bara de spel som inte får plats säljs som spel-nyckelkort.

”Mer värde”

I en intervju med IGN ger Nintendos Bill Trinen även ett svar på varför företaget har valt att höja priserna på spel i den nya generationen. Mario Kart World kostar till exempel 80 dollar i USA, 10 dollar mer än det dyraste Switch-spelet (Tears of the Kingdom). Det handlar enligt Bill Trinen om att just det spelet och andra nya spel är större och erbjuder mer värde för spelarna.

Att de upphottade Switch 2-versionerna av några populära Switch-spel, som just Tears of the Kingdom, också har blivit 10 dollar dyrare beror enligt Bill Trinen på att Nintendo även säljer dessa som uppgraderingar från Switch-versionerna, för just 10 dollar.