Många spelare säger att de föredrar att köpa spel för engångsbelopp och många svär på att de aldrig skulle lägga några pengar på ”köp i appen” i ett datorspel. Trots det står dessa mikrotransaktioner för över hälften av alla intäkter från datorspel, rapporterar Insider Gaming.

Totalt drog mikrotransaktioner i datorspel in 24,4 miljarder dollar under 2024, enligt siffror från Newzoo, vilket var en ökning med 1,4 procent mot året innan och utgjorde 58 procent av de totala intäkterna. Ökningen kom framför allt från tre spel: Call of Duty: Black Ops 6, Roblox och Fortnite – en inte helt förvånande trio i täten.

Köp av expansioner och tillägg, kategoriserade som ”DLC”, ökade också och hamnade på 5,3 miljarder dollar. Försäljningen av premiumtitlar sjönk däremot med 2,6 procent till 10,7 miljarder dollar. Det innebar att marknaden för datorspel som helhet ökade med blygsamma 0,1 procent.