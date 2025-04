Alla som har använt datorer sedan 1990-talet lär känna igen den lilla trudelutt som spelas upp när Windows 95 startar. Nu har ljudsnutten – som skapades av brittiska kompositören Brian Eno – förevigats som den kulturskatt den är, rapporterar Neowin.

Det är det amerikanska Kongressbiblioteket som har placerat Windows 95-startljudet i en särskild samling kallad National Recording Registry, ett slags amerikansk kulturkanon för musik och andra ljudupptagningar som ska bevaras ”i evighet baserat på deras kulturella, historiska eller estetiska värde”.

Startljudet är en av 25 inspelningar som tas upp i samlingen i år, och Microsoft har faktiskt ytterligare en placering på listan, som dock har sin härkomst utanför företaget (och USA): Minecraft-musiken, skapad av tyska elektronikamusikern Daniel Rosenfeld.

Andra inspelningar på listan är kanadensiska sångerskan Celine Dions My heart will go on från likaledes kanadensiska filmskaparen James Camerons Titanic, brittiska sångaren Elton Johns album Goodbye yellow brick road och (även hon brittiska) sångerskan Amy Winehouse album Back to black.