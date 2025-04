Uppdatering 2025-04-22: Oblivion Remastered är ute nu. Redan medan Bethesda liveströmmade sin presentation av spelet dök det upp i Xbox-butiken och på Game Pass, och strax efter eventet även på Steam och Playstation. Bethesda har även släppt en trailer (se ovan).

Det omgjorda spelet har utvecklats av franska Virtuos tillsammans med Bethesda och inkluderar expansionerna The Shivering Isles och The Knights of the Nine. Förutom uppgraderad grafik och gränssnittsmoderniseringar har utvecklarna bland annat lagt till ett Skyrim-inspirerat system för karaktärsnivåer och en funktion som utvecklarna debatterade innan de till slut valde att inkludera: Möjligheten att springa.

PC-versionen av spelet kräver hyfsat rejäl hårdvara. Minimumkravet är AMD Ryzen 5 2600X eller Intel Core i7‑6800K, 16 GB arbetsminne, Radeon RX 5700 eller Geforce 1070 Ti samt 125 GB ledigt utrymme.

Ursprunglig artikel:

Klockan 17:00 svensk tid under tisdagen lanserar Bethesda The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered. Lanseringseventet sänds live på Twitch och Youtube.

Att Bethesda har arbetat på en omgjord version av det klassiska rollspelet har varit känt sedan hösten 2023 då det avslöjades av dokument som framkom under rättegången mellan den amerikanska konkurrensmyndigheten FTC och Microsoft.

En lång tid var det tyst kring spelet, men i januari i år dök till slut nya uppgifter upp som bland annat avslöjade att spelet utvecklas i Unreal Engine 5 och innehåller en lång rad gränssnittsförbättringar. Under den senaste veckan har skärmdumpar från spelet läckt, som visar den uppgraderade grafiken, och under måndagseftermiddagen offentliggjorde Bethesda till slut det kommande spelet.

Enligt rykten är spelet färdigutvecklat och kommer släppas efter eventet, men det återstår att se om det stämmer.