Hårdvarutillverkaren Gamemax, som primärt har fått fotfäste på tillväxtmarknader såsom Brasilien, Kazakstan, och Iran, lanserar i dagarna Blade Concept - ett chassi som skriker allt annat än just tillväxtmarknad. Företaget genomgår just nu en omprofileringsfas, vilket kan skvallra om att man gör sig redo att ta sig an mer mogna marknader.

Blade Concept är i grund och botten ett öppet ATX-chassi i industriell design, helt i laserskuren metall, skapat med optimal kylning i åtanke. Detta genom att använda sig av "naturlig ventilation", vilket skall minska behovet av fläktar och därmed minska ljudnivåerna. Ett måhända tveksamt påstående, då en öppen design ej kan maskera ljudet från komponenterna.

Vad som är mindre oklart är däremot den aggressiva designen, med en RGB-kolumn i fronten - inspirerad av klomärken och omgiven av nylonvävs-luftfilter. Nedertill finner vi en I/O-panel installerad på chassits långsida, men som kan flyttas till motsatt sida om gamingrummet så kräver det. En liten, men uppskattad, detalj.

Chassit har stöd för totalt 0 fläktar, oavsett storlek, men bjuder på montering för 360 mm radiator på baksidan av moderkortet.

Riktpriset är satt till 240 US dollar, vilket indikerar att ett svenskt riktpris skulle landa närmare 2 900 kronor.