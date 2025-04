I veckan firar Youtube 20 år, då Jawed Karim, en av plattformens grundare, lade upp den allra första Youtube-videon, "Me at the Zoo".

För att fira detta ska Youtube rulla ut en hel del nya och eftertraktade funktioner till användare – om du betalar för Youtube Premium. Bland annat kommer du att kunna skräddarsy en egen radiostation med Ask Music via IOS eller Android. Om du känner att dubbel uppspelningshastighet på videor är för långsamt kan du snart fyrdubbla uppspelningen.

Till sommaren ska även tv-appen få ett nytt gränssnitt. Det finns inga detaljer kring hur det exakt kommer att se ut i nuläget. Enligt Youtube själva kommer den nya appdesignen att vara enklare att navigera och förenkla tillgängligheten till kommentarer, kanalinfo och mer.

För närvarande ser de kommande uppdateringarna till TV-appen inte ut att vara låsta bakom Youtube Premiums betalvägg.

Vilket Youtube-klipp är din favorit genom alla tider?