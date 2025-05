Under april 2024 drog namninsamlingen Stop Destroying Videogames igång med syfte att stoppa företelsen att spel blir ospelbara när servrar tas offline. Om tillräckligt många namn samlas in kommer insamlingen lyftas till högre instans inom EU för granskning om huruvida det går att stävja via reglering.

För att förslaget ska gå vidare till nästa steg behöver insamlingen få totalt 1 000 000 påskrifter samt nå över sitt tröskelvärde i minst sju stycken medlemsländer.

I skrivande stund är tröskelvärdet uppnått i totalt sju stycken länder: Sverige, Finland, Polen, Tyskland, Danmark, Nederländerna och Irland. Dock är den totala mängden namn en bit ifrån målet med lite drygt 443 000 påskrifter. För att det ska gå vidare krävs det alltså att det tar fart med ordentligt med påskrifter nu när slutet närmar sig.

Har du skrivit på eller tänker du göra det? Diskutera i tråden!