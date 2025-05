Hur stor roll spelar mängden videominne på grafikkortet egentligen? Diskussionerna kring AMD och Nvidias val att fortsätta med 8 GB minne i en del moderna kort har pågått i flera år. Men hur är det med äldre kort – hålls de tillbaka av att ha för lite minne?

Brasilianska moddaren Paulo Gomes har ett svar på den frågan, skriver Videocardz. Han har nämligen modifierat ett gammalt Geforce GTX 970 från 2014 med dubbelt så mycket minne. Kortet lanserades med 4 GB och Paulo Gomes har alltså uppgraderat det till 8 GB. Ett antal speltester visar att det utökade minnet verkar ha större effekt i nyare titlar.

I Red Dead Redemption 2, GTA 5 och A Plague Tale Requiem gav minnestillskottet ingen effekt alls. I Counter-Strike 2 och Cyberpunk 2077 med grafikinställningarna på ”Low” var effekten blygsam med 3–5 procent fler bilder per sekund. Men med inställningarna på ”High” gav kortet 16 procent högre FPS i Cyberpunk 2077, i Last of Us Part 2 Remastered var resultatet 24 procent och i Horizon Forbidden West: Burning Shores gav mer minne hela 40 procent högre bildhastighet.

Testet visar även hur bra det elva år gamla grafikkortet fortfarande hänger med, med spelbar bildhastighet i samtliga spel.