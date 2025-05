I slutet av förra veckan lanserade Valve till slut version 3.7.8 av Steam OS med utökat stöd för andra handhållna speldatorer än Steam Deck, som Asus ROG Ally och Lenovo Legion Go.

Dave Lee på Youtube-kanalen Dave 2D har redan hunnit testa systemet på en Legion Go S, med uppmuntrande resultat för spelare som har gått och väntat på Steam OS. I spelen Cyberpunk 2077, Helldivers 2, Doom Eternal och The Witcher 3 ger Steam OS nämligen en betydande prestandaskjuts med 8–28 procent fler bilder per sekund.

I Spiderman 2 blev resultatet en sänkning från 64 till 63 bilder per sekund, vilket gissningsvis beror på att det är bättre optimerat för DirectX 12 än övriga spel. Doom Eternal är utvecklat för Vulkan och den enda skillnaden är därmed hur optimerade grafikkortets drivrutiner är – och hur upptaget systemet är med bakgrundsprocesser.

Skillnaden i batteritid är ännu mer dramatisk. I spelet Dead Cells låst till 60 FPS får Legion Go ut 2 timmar och 47 minuter med Windows 11 men hela 6 timmar och 12 minuter med Steam OS. Steam Deck får som jämförelse 7 timmar och 8 minuter. I Hades med olåst bildhastighet ger Windows 1 timme och 58 minuter medan Steam OS ger 4 timmar och 17 minuter.

Som grädde på moset är Steam OS-modellen av Legion Go, som Lenovo nu har börjat sälja, dessutom betydligt billigare då det inte ingår någon Windows-licens.