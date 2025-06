Den 20 juni 2025 träder nya EU-regler i kraft som ska göra smartphones och surfplattor mer hållbara och konsumentvänliga. De omfattande förändringarna läggs till för att minska miljöpåverkan och förlänga livslängden på elektronik.

Regelverket, som går under EU:s Energy Labelling and Ecodesign Regulation, kräver att tillverkare måste erbjuda systemuppdateringar i minst fem år efter att den sista enheten av en modell slutat säljas. Det innebär att företag som Samsung och Google – som redan i dag erbjuder upp till sju års uppdateringar – kan behöva förlänga sin support eller sluta sälja äldre modeller tidigare än planerat. För märken som håller sig under femårsgränsen för uppdateringar kan det få ännu större konsekvenser. Utöver detta måste tillverkares enheter fylla dessa krav:

Säkerställa att batterier klarar minst 800 laddcykler med 80 % kapacitet kvar.

Tillhandahålla reservdelar inom 5–10 arbetsdagar i upp till sju år efter att modellen slutat säljas.

Ge professionella reparatörer tillgång till nödvändig mjukvara för att kunna byta ut delar.

Med nya reglerna kommer även en ny obligatorisk energimätning, som är snarlik den vi fått se på annan elektronik tidigare. Den nya etiketten ska visa enhetens energieffektivitet, batteritid vid full laddning, skydd mot damm och vatten samt en reparerbarhetspoäng. Energieffektiviteten kommer att graderas från A till G, där A är bäst.

Det är tillverkaren som ansvarar för att produkten följer reglerna. De måste säkerställa att alla krav uppfylls innan enheten får säljas inom EU. Myndigheter har rätt att kontrollera detta och kan stoppa produkter från att säljas om de inte lever upp till reglerna. Målet med förändringarna är att minska elektronikens klimatavtryck och sänka den totala energiförbrukningen. EU-kommissionen uppskattar att de nya kraven kan spara närmare 14 terawattimmar per år till 2030, motsvarande elförbrukningen för omkring fyra miljoner hushåll.

För kunder innebär detta att det kommer bli lättare att ta långsiktigt hållbara köpbeslut när nya telefoner ska köpas. De nya kraven gäller endast för enheter som börjar säljas från och med 20 juni 2025. Befintliga produkter påverkas inte.