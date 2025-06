Den DRM-fria spelbutiken GOG har lanserat en ny funktion kallad GOG One-click Mods som ska göra det superenkelt att installera ett urval populära moddar för klassiska datorspel.

Vid starten har GOG:s redaktörer valt ut fyra moddar som användare kan installera med ett klick: Horn of the Abyss för Heroes of Might and Magic 3: Complete, Phobos för Doom 3, Vampire: The Masquerade – Bloodlines Unofficial Patch samt Fallout: London för Fallout 4.

GOG har även en överraskning: Den efterlängtade Skyblivion-modden för The Elder Scrolls 5: Skyrim kommer snart gå att installera via butiken.

Samtliga moddar är stora, välutvecklade paket som lägger till nytt eller återställer raderat innehåll i spelen, fixar buggar och förbättrar spelen på olika sätt. Räkna alltså inte med att GOG kommer lägga till små enkla gränssnittsmoddar eller moddar som ändrar utseende på karaktärer. Sådant får spelare ordna själva via spelens vanliga moddgränssnitt.

Du hittar moddarna här.