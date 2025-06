Sedan lanseringen i början av året har priserna på Nvidias nya toppgrafikkort Geforce RTX 5090 legat långt över riktpris. Det amerikanska riktpriset är 2 000 dollar men kunder som har kunnat få tag i kortet har tvingats betala över 3 000 dollar, med liknande siffror i EU och på andra marknader.

Under juni har WCCF Tech noterat en märkbar nedgång i priserna på kortet. I Japan finns kort nu till salu för strax under 400 000 yen, motsvarande drygt 26 000 kronor. I EU har priserna sjunkit till 2 400 – 2 500 euro, mot över 2 600 euro i maj. I USA är det dock fortfarande svårt att få tag i ett kort under 3 000 dollar, även om ett och annat kort för 2 800 dollar eller ännu lägre dyker upp i lager då och då.

En koll på Prisjakt visar att tillgången och prisnivån även har förbättrats i Sverige. Ett kort från Inno3d finns just nu i lager för 27 000 kronor och tre modeller från Asus, Gigabyte och MSI säljs för 28 000 kronor. De flesta dyrare kort finns också i lager för omedelbar leverans. Nvidia har inte satt något allmänt riktpris i Sverige, men med dagens valutakurs motsvarar det amerikanska riktpriset 23 750 kronor med moms.