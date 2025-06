Asus har råkat ut för ett ovanligt misstag i sin produktion av grafikkort. Ett exemplar av företagets RX 9070 XT OC har levererats med felaktig märkning, närmare bestämt med GeForce RTX-märkning på kylarkåpan, vilket skapat förvirring och underhållning.

Flera bilder har delats på Reddit, där en användare visar upp sitt felmärkta kort som andra Reddit-användare menar kommer få ett ordentligt högt andrahandsvärde tack vare exklusiviteten.

"Problemet" verkar dock endast vara kosmetiskt och registreras som ett helt vanligt RX 9070 XT med fel täckplåt för kylaren, som egentligen ska sitta på ett TUF Geforce RTX 5070 OC. Kylarprestandan bör det i så fall inte vara något fel på och kortet ska kunna användas utan bekymmer.

Asus har skrivit i Reddit-tråden och ber om information för att få tillbaka kortet och skicka ett korrekt exemplar. Reddit-användarens svar är dock ett kortfattat "Na im keeping it as is".

Fel uppstår titt som tätt, men oftast har det handlar om att klistermärken på datorer är felaktiga eller att produkter packas i fel lådor, vilket gör detta fall extra unikt.