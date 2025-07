Windows 11 har fyra år på nacken men trots att slutet på uppdateringar för Windows 10 rycker allt närmre väljer många användare att behålla det äldre systemet så länge som möjligt. En orsak är de höjda systemkraven som utesluter äldre datorer, men lägre prestanda på en del datorer bidrar också.

Microsoft har nu inlett en satsning på att snabba upp prestandaoptimeringen av Windows 11, rapporterar The Verge. I det senaste testbygget av systemet har företaget lagt till en funktion som automatiskt samlar in loggar om systemets prestanda. Om användare upplever att systemet känns slött eller långsammare än vanligt kan de enkelt rapportera om prestandaproblemen via Feedbackhubben.

Användare i Insider-programmet har så klart alltid kunnat skicka in återkoppling kring prestanda­problem, men den nya funktionen ska göra att Microsofts utvecklare snabbare kan lokalisera orsakerna till att systemet är segt. Prestanda­loggarna laddas inte upp automatiskt utan enbart om och när användaren väljer att skicka in en rapport.