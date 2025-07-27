Microsofts säkerhets- och affärskundchef David Weston tror att tiden är räknad för datorer som huvudsakligen styrs med mus och tangentbord, rapporterar Techspot.

I en video publicerad på Youtube, som ser ut att vara den första i en planerad serie, talar David Weston om sin framtidsvision där AI-agenter kan ersätta anställda och ”beter sig” som sina mänskliga kollegor. De kommer gå att prata med och kan utföra arbetsuppgifter som människor blir uttråkade av. Han tror också att användare kommer interagera mindre med ögonen och mer med rösten.

– Datorn kommer kunna se vad vi ser, höra vad vi hör, och vi kan tala till den och be den göra mycket mer sofistikerade saker.

Att långt ifrån alla delar Microsoft-chefens vision framgår tydligt av reaktionerna på videon. Merparten av kommentarerna är i skrivande stund negativa och fler har klickat på ogilla än gilla.

Vad tycker du själv, drömmer du om fullt fungerande röststyrning eller kommer mus och tangentbord aldrig att överträffas?