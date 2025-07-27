Förra veckan publicerade en användare på Reddit en rapport om en Sonos Roam-högtalare som plötsligt fattade eld. Högtalaren hade stått på samma plats på en hylla utan att användas i över en månad när användaren kände en konstig lukt som blev värre och värre under ett par timmar.

Efter att ha känt igen lukten som bränd plast började användare koppla ifrån alla prylar i rummet som var anslutna till elnätet, och kom efter en stund fram till högtalaren som visade sig vara helt svart och svullen runt laddkontakten.

Händelser av det här slaget kan orsakas av billiga, osäkra laddare och kablar, men i det här fallet skriver användaren att hen använde Sonos originalkabel ansluten till en laddare från Apple.

Bland kommentarerna i Reddit-tråden skriver åtminstone tio andra användare att de också har drabbats av samma problem. En anställd på Sonos har svarat flera av dessa och bett dem skicka sina supportärendenummer så att företaget kan undersöka saken.

Bloomberg har skrivit om rapporterna och en talesperson för Sonos bekräftar att företaget känner till dem, men säger att det rör sig om ett ”begränsat antal” rapporter kring första generationen av Roam.