Tidigt i veckan lanserade OpenAI GPT-OSS, en kostnadsfri AI-modell som kan köras direkt på en laptop. Kvällens evenemang ser dock ut att bli betydligt större. Företaget laddar upp inför en stor presentation i kväll klockan 19:00 svensk tid - och allt pekar på att det handlar om bolagets nästa stora språkmodell: GPT-5. Att det är just GPT-5 som står i centrum har OpenAI själva antytt. I ett inlägg på X skrev de: “LIVE5TREAM THURSDAY 10AM PT”, alltså 19:00 svensk tid, där siffran 5 ersätter bokstaven S i ordet “livestream”.

Det som verkligen bekräftade nyheten var Microsoft. I ett GitHub-dokument som snabbt togs bort avslöjade de att GPT-5 släpps i dag, inklusive tre syskonmodeller:

GPT-5: huvudversionen, utvecklad för komplexa resonemang och flerstegsuppgifter.

GPT-5-mini: en resurssnål variant som riktar sig till kostnadskänsliga miljöer.

GPT-5-nano: optimerad för låg latens och snabba svar.

GPT-5 chat: särskilt framtagen för mer naturliga och kontextmedvetna konversationer, primärt en enterprise-lösning.

GPT-5 beskrivs som OpenAI:s mest avancerade modell hittills. Förbättrad kodförståelse, bättre resonemang och tydligare svar är några av de viktigaste förbättringarna. Microsoft lyfter även fram modellens så kallade agentic capabilities, vilket innebär att GPT-5 inte bara reagerar på instruktioner, utan kan agera mer proaktivt, t.ex. i komplexa kodprojekt eller som en intelligent assistent.

En länk för livestreamen har ännu inte utannonserats, men kommer troligtvis göras tillgänglig genom företagets X-konto samt andra plattformar.