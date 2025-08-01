Digital Foundrys tester av datorer, spelkonsoler och annan hårdvara är bland de mest respekterade i branschen. Även om redaktionen har varit mer eller mindre fristående har den stått under IGN:s kontroll sedan dess köp av Eurogamer, men nu blir den helt fristående, rapporterar The Verge.

Grundaren Richard Leadbetter har tillsammans med investeraren Rupert Loman köpt tillbaka de 50 procent av bolaget som han själv sålde till Eurogamer 2015 och som sedan har bytt ägare flera gånger. Nu äger han själv 75 procent av varumärket och har därmed full kontroll.

– Det här är nog det dyraste jag någonsin har köpt, mer än mitt hus, säger Richard Leadbetter.

Digital Foundry är lönsamt och drar in runt ett par miljoner kronor om året från Patreon, plus reklamintäkter från Youtube-kanalen med sina knappt 1,5 miljoner prenumeranter. Richard Leadbetter tror att han själv och redaktionen lättare kan bygga vidare på det, fria från IGN:s tyglar.

En möjlig förändring är en utbyggd webbplats fylld med Digital Foundrys skrivna innehåll, där den tidigare mest har fungerat som en länkportal till videor. Någon betalvägg är inte på tal, enligt Richard Leadbetter.