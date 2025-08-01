Förra veckan erkände det amerikanska krets­design­företaget Cadence Design Systems att det har brutit mot exportkontroller genom att sälja sina kretsdesignverktyg till ett kinesiskt universitet med nära koppling till landets militär.

Innan Intels nya vd Lip-Bu Tan kom till företaget var han vd på Cadence.

Det här har fått flera amerikanska politiker att se rött. Republikanska senatorn Tom Cotton skrev i veckan brev till Intels styrelse och ifrågasatte vd:ns lämplighet med tanke på Intels åtaganden gentemot den amerikanska staten. Under torsdagen lade sig Donald Trump också i, med ett inlägg på sin onlineplattform Truth Social där han kräver att Lip-Bu Tan avgår ”omedelbart” eftersom han har ”starka intressekonflikter”, rapporterar CNBC.

Intel har svarat att företaget, styrelsen och Lip-Bu Tan tar sitt ansvar gentemot USA:s nationella och ekonomiska säkerhet på djupt allvar, och att företaget gör stora investeringar i enlighet med presidentens ”America First”-agenda.

Lip-Bu Tan tillträdde på vd-posten i mars, och skred genast till verket med att effektivisera företaget och försöka få det på rätt köl igen. Bland annat ska personalstyrkan minska till runt 75 000, färre än någon gång de senaste 15 åren. 2022 jobbade drygt 131 000 personer på företaget, men i början av 2025 hade den siffran sjunkit till under 110 000.