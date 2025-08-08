Efter flera framgångsrika samarbeten är ASUS och Noctua tillbaka med en ny gemensam grafikkortsmodell, som vi senast såg i prototypform under Computex-mässan. Asus Geforce RTX 5080 Noctua Edition satsar, likt tidigare modeller, på låg ljudnivå och en rejäl kylarlösning - uppbackad av nysläppta NF-A12x25 G2-fläktar.

ASUS och Noctua har under flera år visat sig vara öppna för gemensamma utvecklingsprojekt. Detta blir det femte grafikkortet de två företagen samarbetat med. Nytt för den här modellen är en trippelkonfiguration av 120 x 25 mm-fläktar, då RTX 4080-utgåvan bestyckades med två sådana.

Kylaren är en nyutvecklad modell med ångkammare och totalt elva värmeledningsrör, sju på 8 mm och fyra på 6 mm diameter omkrets. Jämfört med tidigare versioner i Noctua-serien är det här en tydlig uppgradering, både vad gäller storlek och komplexitet.

Svenska priser och lanseringsdatum är i skrivande stund inte bekräftade.