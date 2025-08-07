En grupp forskare vid La Sapienza-universitetet i Italien har visat att Wifi-signaler kan användas för att fysiskt identifiera och spåra människor med hög träffsäkerhet.

I en artikel publicerad i mitten av juli går forskarna igenom hur de kan ta fram ”fingeravtryck” utifrån hur Wifi-signaler reflekteras mot och bryts av kroppar, med hjälp av maskininlärning och artificiella neuronnät.

Försök har visat att dessa ”fingeravtryck” är tillräckligt stabila att personer kan kännas igen även om de byter kläder eller har en ryggsäck på sig. Träffsäkerheten är upp till 95 procent (genomsnittlig igenkänning 88 procent), vilket enligt forskarna är i linje med andra metoder för att automatiskt känna igen individer i olika sammanhang.

Forskarna kallar sin teknik ”WhoFi” och presenterar den som en möjlig lösning på problemet att återidentifiera personer som har setts på en plats via övervakningskamera och sedan ska hittas igen i flödena från övervakningskameror på andra platser.