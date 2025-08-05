I torsdags lade Warner Bros Discovery fram sin senaste kvartalsrapport. Under det sedvanliga samtalet med investerare och analytiker berättade gruppens chef för streamingtjänster, JB Perette, att HBO Max nu ska börja med hårdare tag mot lösenordsdelare, rapporterar The Verge.

Hittills har HBO Max visat ”mjuka” varningar till användare som delar ett konto utanför ett hushåll, men med start i september kommer dessa varningar bli hårdare och sedan övergå till renodlade blockeringar.

Warner Bros Discovery använder kontodetaljer, IP-adresser, enhets-ID:n och aktivitet för att avgöra om en användare delar sitt konto med personer utanför det egna hushållet. Användare som påkoms med att göra det uppmanas att köpa till en extra användare till kontot. Kostnaden för det är lägre än för ett helt separat konto.

Flera streamingtjänster har gjort liknande satsningar efter att Netflix började med det och rapporterade snabbare tillväxt inför införandet.