Ben Holmen är programmerare till yrket och galen uppfinnare på fritiden. På sin blogg visar han upp sitt senaste projekt: världens långsammaste och mest opraktiska skärm, som han kallar Kilopixel.

Namnet kommer av att skärmen har upplösningen 40 × 25, det vill säga tusen pixlar. Här är det varken OLED eller någon annan traditionell skärmteknik, utan varje pixel består av en träkloss med två svarta och två vita sidor som roteras av en robotarm.

Armen styrs av CNC-kontroller kopplad till en Raspberry Pi, som hämtar sina instruktioner med ett API från en server som lagrar och hanterar bildflödet. Till att börja med har Ben Holmen öppnat projektet för allmänheten, som kan kika in på webbplatsen kilopx.com och antingen rösta på andras bidrag eller rita ett eget. När en bild är färdig börjar Kilopixel-skärmen rita det populäraste bidraget.

Ben Holmen skriver att det inte var svårt att få till exakta rörelser på armen, men däremot var mekanismen som petar på pixelklossarna lite klurig. Den lösning han har valt använder en limpatron för limpistol, fäst på en roterande skiva som trycker limpatronen mot klossen lite uppåt, åt höger och nedåt igen. På så sätt lyfts den ur de skåror Ben Holmen har gjort i alla klossar för att de ska sitta på plats och inte konstant röra sig, och faller sedan till rätta i nästa skåra.