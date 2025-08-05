Det lilla brittiska företaget Billet Labs har delat bilder och en video på sitt senare datorbygge. Projektet har fått namnet ”Wall-Y” och det handlar om en riktig steampunk-dröm med stål, koppar, mässing och fyra analoga mätinstrument som håller koll på datorns hälsa.

Datorn är så klart vattenkyld med ett helt hemmabyggt system. Det börjar med ett vattenblock i koppar som Billet Labs planerar att senare börja sälja och ett pumphus som företaget redan säljer. Dessa kopplas ihop med kopparrör som även ansluts till grafikkortet, en vattentank tillverkad i ett tjockt kopparrör och radiatorn.

Längs kopparröret har Billet Labs placerat en termometer och en manometer (tryckmätare) med hemsnickrade kopparhöljen. På radiatorn sitter fyra industriella fläktar från Sanyo som kostade runt en tusenlapp styck – valda framförallt för att de är byggda i aluminium.

Billet Labs har även täckt grafikkortet och nätaggregatet i tjocka mässingsplattor och placerat alla komponenter på en utskuren stålplatta. Datorn sitter monterad på väggen, och när den stora gula strömknappen slås på kör fläktarna igång som en högljudd dammsugare och de olika analoga mätarna hoppar till liv.