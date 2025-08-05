Efter flera månaders exportstopp får Nvidia och AMD åter börja sälja avancerade AI-kretsar till Kina - men med en ny twist. Reuters rapporterar att företagen har gått med på att betala 15 procent av omsättningen från dessa försäljningar direkt till den amerikanska staten.

Bakgrunden är att Trump-administrationen i april stoppade exporten av bland annat Nvidias H20-krets till Kina, med hänvisning till exportkontroller. I juli gav dock USA klartecken att försäljningen kunde återupptas, och handelsdepartementet har redan börjat utfärda exportlicenser. Överenskommelsen innefattar bland annat även AMD:s MI308-kretsar.

Kina är en nyckelmarknad för båda bolagen. Under Nvidias senaste räkenskapsår stod den kinesiska marknaden för cirka 17 miljarder US dollar, alltså 13 procent av omsättningen. Motsvarande siffror för AMD var 6,2 miljarder US dollar, samt 24 % av omsättningen.

Beslutet har enligt USA:s handelsminister Howard Lutnick, varit en del av internationella förhandlingar för att säkra sällsynta jordartsmetaller. Samtidigt konstaterade Lutnick att Nvidias H20 är företagets fjärde bästa chip. Även om Kina kan fortsätta bygga sin tekniska infrastruktur med amerikanska komponenter förblir de mest avancerade kretsarna förbjudna att exporteras.

Kritiken har dock inte låtit vänta på sig. Tankesmedjan New American Security konstaterar att antingen är försäljningen en säkerhetsrisk, som därmed bör förbjudas. Om den inte är det, varför då införa en straffavgift.