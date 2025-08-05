Firefox 141 har en ny funktion kallad AI-förstärkta flikgruppar. Den använder AI som körs lokalt på datorn för att hålla ordning bland alla öppna flikar. Nu visar det sig att funktionen kan leda till att datorn blir överbelastad, rapporterar Tom's Hardware.

Uppdateringen släpptes redan 22 juli men eftersom funktionen ska rullas ut undan för undan till användarna är det enligt sajten inte så konstigt att fler användare har börjat rapportera om prestanda­problem först nu. Rapporter om problem med höga CPU-toppar förekommer på flera håll, bland annat i två separata trådar på Reddit.

Användaren Iamgriefer7 har kontrollerat Firefox CPU-användning under körning (gå till about:processes) och noterar att en process kallad ”Inference”, vilket uppenbart syftar på AI-modellers arbetsuppgift, pendlar mellan så lite som 0,05 och så mycket som 130 procent CPU-användning. En annan användare skriver att hens bärbara dator började bete sig konstigt med ovanligt kort batteritid och en överansträngd processor.

För den som upplever problemet, eller helt enkelt inte är intresserad av AI-hjälp med flikhantering, kan funktionen stängas av genom att gå till about:config och ändra värdet för browser.tabs.groups.smart.enabled till false.