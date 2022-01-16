Även om Lip-Bu Tan, Intels nuvarande vd, har omgetts av tunga rubriker hamnade han nyligen i politisk korseld efter att senator Tom Cotton, ordförande för senatens underrättelsekommitté, skickat ett brev till Intels styrelse. I brevet uttryckte senatorn oro för "säkerheten och integriteten i Intels verksamhet", med hänvisning till Tans kopplingar till Kina. Kort därefter krävde president Donald Trump att Tan skulle avgå.

Nu verkar president Trump dock ha ändrat uppfattning. På Truth Social berättar Trump att han träffat Lip-Bu Tan, tillsammans med representanter från administrationen. Han beskriver mötet som "väldigt intressant" och kallar Tans karriärresa "fantastisk". Vidare tillägger han att Tan och ministrarna ska fortsätta diskussionerna och komma med förslag till honom under nästa vecka. Tidigare hade han hävdat att Tan var "kraftigt jävig" på grund av investeringar i hundratals kinesiska företag – vissa med kopplingar till Kinas militär, enligt Reuters.

Lip-Bu Tan tog över som vd för Intel i mars i år, mitt under en av de svåraste perioderna i företagets historia. Verksamheten har haft svårt att knyta stora kunder, samtidigt som företaget har tappat mark till konkurrenter. Sedan tillträdet har Tan satt in hårda åtgärder: kostnadsbesparingar, uppsägningar och ett tydligt budskap till investerarna - om man inte hittar en större kund kan utvecklingen av nästa generations tillverkningsteknik läggas på is.

Kort efter det ursprungliga uttalandet om hans avgång bemötte Tan kritiken i ett brev till de anställda. Där menade han att det spridits felaktig information om de roller han haft.