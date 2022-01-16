Ett naturligt nästa steg för TV-apparater att ta efter OLED-paneler är Micro-LED. Ett stort problem med Micro-LED är dock att det är kostsamma. Samsungs konsument-modell kostar i dag lite drygt en miljon kronor.

Med Micro RGB ämnar dock Samsung minska prestandagapet något mellan företagets Mini-LED och Micro-LED. Där Micro-RGB består av separata LED:er för varje enskild pixel är istället en Mini-LED en bakbelyst LCD-panel. Micro RGB är fortsatt en bakbelyst LCD, men med en stor mängd LED:er med individuell kontroll över de röda, grön och blå subpixlarna.

Enligt Samsung skall detta bidra till en mycket bättre kontroll över bakbelysning än företagets mer konventionella Mini-LED-modeller. Modellen har precis lanserats i hemlandet Sydkorea, där varianten på 115 tum gjorts tillgänglig för 45 000 000 KRW, motsvarande 312 000 kronor. Därefter sker lansering i andra delar av världen.

TV:n har vidare bestyckats med AI-funktioner, och Samsung utlovar 7 års uppdateringar av operativsystemet.