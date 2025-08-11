En moddare som kallar sig Natalie the Nerd har tagit fram en variant av Nintendos klassiska handhållna spelkonsol Game Boy som är så genomskinlig den bara kan vara, rapporterar The Verge.

Genomskinliga chassin och höljen till olika elektronikprodukter är inget ovanligt, men i Natalie the Nerds Game Boy är även moderkortet genomskinligt. Spåren (ledarna) i koppar mellan olika komponenter står ut i skarp kontrast mot det annars helt genomskinliga mönsterkortet. Även styrspak, knappar och en del andra komponenter är hel- eller halvgenomskinliga.

I en kommentar på X skriver skaparen att konsolen förmodligen inte kommer hålla speciellt länge om den faktiskt används, och att hon räknar det som ett konstverk och inte en praktisk modd.