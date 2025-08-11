I våras visade Microsoft upp tre nya mini-appar för Microsoft 365-tjänsten som ska ingå i Windows 11, och nu bekräftar företaget att dessa kommer börja rulla ut till användare under augusti, rapporterar Neowin.

Apparna heter Kontakter (People), Filsök och Kalender, och de kommer vara placerade i Aktivitetsfältet och fungera som centrala genvägar till funktioner som utgör delade resurser i de olika Office-programmen för användare med Microsoft 365-abonnemang. Den som vill kolla upp en kontakt ska till exempel kunna göra det snabbare än via Outlook.

Filsök har, förutom själva sökfunktionen, en lista över alla nyligen ändrade filer i hela användarens Onedrive/Sharepoint. Det går även att filtrera filer utifrån vem som äger dem (du själv eller någon kontakt som har bjudit in dig att visa eller redigera en fil). Kalender-appen ser ut att ge en mer detaljerad vy än den enkla kalender som redan ingår i Meddelandecenter, men inte lika detaljerad som i Outlook.

Microsoft skriver att de tre apparna kommer installeras automatiskt i samband med Microsoft 365-uppdateringar på berättigade datorer, och kommer starta automatiskt när Windows kör igång – något som användare dock kommer kunna ändra i inställningarna.

En annan nyhet från Microsoft som gäller Office-programmen är att Onenote till slut är på väg att få en funktion för att klistra in enbart utan formatering.