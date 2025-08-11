En federal domstol i Australien har slagit fast att Apple och Google brutit mot konkurrenslagen genom att tvinga utvecklare att distribuera appar, enbart via deras egna butiker, och använda interna betalningssystem med 15–30 procents provision. Detta rapporterar ABC Australia. Domen kan förändra spel- och appmarknaden, och i förlängningen innebära pengar tillbaka för miljontals australier.

Apple får kritik för att helt stänga ute alternativ på iOS, medan Google anses ha begränsat konkurrensen genom betalningskrav och partneravtal, trots Androids mer öppna struktur. Säkerhetsargumenten vägde enligt domstolen inte upp den konkurrensskada som restriktionerna orsakat.

Bakgrunden är Epic Games beslut 2020 att kringgå avgifterna i Fortnite, vilket ledde till att spelet kastades ut från båda butikerna. Nu kan omkring 15 miljoner australiensare och 150 000 utvecklare få ersättning på totalt hundratals miljoner dollar.

Domen kan ge utvecklare större frihet att erbjuda lägre priser och fler betalningsalternativ, och på sikt öppna för fler sätt att distribuera appar direkt till användare. Både Apple och Google planerar att överklaga, men utgången kan bli ännu ett steg mot att bryta techjättarnas tidigare orubbliga kontroll över mobilmarknaden.

Den här utvecklingen följer ett tidigare domslut där USA:s Ninth Circuit fastställde en liknande dom mot Google.