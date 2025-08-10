Efter att ha korsat Östersjön med Moderskeppet är det dags för nästa stora äventyr – en längre expedition till ett av världens mest spännande teknikländer: Taiwan.

Under en vecka, mellan 27 januari och 3 februari, utforskar vi allt från Taipei Game Show till shoppingdistrikt fulla av prylar du inte visste att du behövde. Vi varvar kretskort och chiptillverkning med nattmarknader, street food och stadspuls.

Tillsammans gör vi det här till mer än bara en resa – det är en upptäcktsfärd i vardagslivet, kulturen och människorna bakom tekniken vi älskar. Alla som följer med får en chans att resa tillsammans med andra SweClockers-medlemmar och nörda ner sig på riktigt i allt det som Taipei har att erbjuda.

SweClockers-profil som reseguide

Emil "Halle" Hallestad har jobbat med SweClockers sedan 2004 och är vår självklara reseledare! Med flera Taiwanresor i bagaget kommer han att guida oss genom veckans späckade program. Han har också gedigen kontakt med tillverkare i Taiwan och kanske kan han också skaka fram en och en annan överraskning på plats?

Resefakta

När 27 jan - 3 feb 2026 Var Taipei, Taiwan Vad Teknikresa med SweClockers Kostar 27 900 kr (delat dubbelrum)

Till bokningssajten!

Nu jobbar vi febrilt med att utveckla programmet ytterligare och bekräfta fabriksbesök hos exempelvis Asus, MSI och Lian Li. Har du tankar eller feedback om reseinnehållet? Skriv gärna ett par rader i forumet vad just du skulle mest skulle se fram emot med en sådan här resa.