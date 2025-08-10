Storbritannien är känt för att vara blött, men i år har det regnat så lite att det råder vattenbrist i flera områden. Staten har därför gått ut med uppmaningar till allmänheten om att begränsa vattenanvändningen, och har även hållit ett krismöte med myndigheter och representanter för vattenbolag, bönder med flera.

Efter mötet har nationella torkagruppen (National Drought Group) släppt ett pressmeddelande där allmänheten hyllas för att redan ha hjälpt till att stävja vattenbristen, men också får nya uppmaningar och tips på hur de kan hjälpa till. Ett av dessa tips har fått nyheten att spridas långt utanför den normala läsekretsen för den här sortens torra (ursäkta) pressmeddelanden.

– Enkla vardagsval som att stänga av en kran eller radera gamla mejl kan verkligen hjälpa de kollektiva ansträngningarna att minska vattenförbrukningen, säger Helen Wakeham, vattendirektör på den brittiska miljömyndigheten.

Rekommendationen har lett till skratt på Reddit och i kommentarstrådar på tekniksajter. Många ifrågasätter det logiska i att uppmana till ransonering av e-post samtidigt som den brittiska regeringen storsatsar på AI-datacenter som kan förbruka ofantliga mängder vatten om de använder evaporativ kylning. Andra undrar hur det kan spara vatten att radera ett mejl som annars hade legat orört på några hårddiskar.