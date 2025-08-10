Fyra studenter vid universitet i Ålborg har tagit fram en prototyp av en drönare som bokstavligen kan komma flygande och sedan dyka ner i vatten, simma en stund och därefter hoppa upp i luften igen och flyga vidare, rapporterar Tom's Hardware.

För sin prototyp har studenterna Andrei Copaci, Pawel Kowalczyk, Krzysztof Sierocki och Mikolaj Dzwigalo använt 3D-skrivare för att ta fram de komponenter som inte fanns tillgängliga på marknaden. Drönaren är deras examensprojekt.

Innovationen som möjliggör hybridframfarten är en ny typ av rotor vars blad kan justeras med olika lutning – högre vinkel i luft och lägre vinkel i vatten, där de även roterar betydligt långsammare. Under vatten kan drönaren rikta om enskilda rotorer så att de pressar vattnet i motsatt riktning, vilket ökar rörligheten och förmågan att ta sig igenom smala passager. Från 1:24 i videon ovan visas hastighet och lutning på de individuella rotorerna.

Den korta videon har tyvärr ingen ytterligare information om till exempel mjukvaran studenterna kan förmodas ha skrivit för att styra rotorerna.