Inför höstens lanseringar fortsätter Asus att bredda sitt BTF-utbud för AM5. Under gårdagen avtäcktes ROG Crosshair X870E Hero BTF, som blir den mest påkostade BTF-modellen hittills på AMD-plattformen. BTF-moderkort syftar till att flytta en stor del av kablaget till moderkortets baksida, för mer stilrena och lättjobbade byggen. Dock krävs kompatibelt chassi samt komponenter.

Modellen bygger vidare på Hero-seriens entusiastfunktioner, men kombinerar dem med BTF-konceptets kabeldragning på baksidan. För grafikkort används en särskild högströmskontakt på baksidan, kapabel att leverera upp till 600 W via en 16-pinskontakt.

Under huven sitter en strömförsörjning med 18+2+2 VRM, klassade för 110/110/80 ampere, och dubbla 8-pins EPS-kontakter. Minnesstödet är uppgraderat till DDR5-moduler på upp till 256 GB och hastigheter upp till 8 600 MT/s. RAM-platserna har även ett 57 procent bättre grepp om arbetsminnena, för att alla gånger du verkligen tänkt “det här skulle gå om jag bara hade lite mer klämkraft”. På lagringssidan finns fem M.2-platser, samtliga med kylfläns, varav tre har stöd för PCIe 5.0 x4.

Totalt 20 USB-portar, varav två USB4 och åtta 10 Gbps på baksidan. Därtill kommer två USB 20 Gbps, fyra USB 5 Gbps och fyra USB 2.0 via framsidan. Nätverk hanteras av både Realtek 5 GbE och Intel 2,5 GbE, tillsammans med Wi-Fi 7 och Bluetooth 5.4. Ljuddelen drivs av ALC4082-kretsen med ESS ES9219 Quad DAC.

För dig som är en anhängare av påklistrade AI-funktioner ingår även en AI-rådgivare, AI-överklockning, samt AI-kylning.

Läs mer om ROG Crosshair X870E Hero BTF på Asus webbplats. Det svenska priset är ännu inte bekräftat, men syskonmodellen utan BTF-stöd har ett pris närmare 6 500 - 6 800 kronor hos återförsäljare.